В Киеве владельцы МАФов завалили мерию мусором (фото, видео)
16:04, 20 декабря 2016Киев
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В Киеве собственники и работники МАФов рынка на станции метро "Харьковская", у КПИ и сотрудники "Укрвторресурс" завалили центральный вход в горадминистрацию обломками киосков и мешками с мусором.
Люди протестуют против сноса МАФов / facebook.com/vladislav.krasinskiy
Об этом сообщает в Facebook журналист Владислав Красинский.
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По мнению протестующих на территории бывших торговых точек собираются построить жилые комплексы / facebook.com/vladislav.krasinskiy
«Говорят, что их бизнес убивают, а на территории бывших торговых точек власть собирается построить жилые комплексы, в и так перенаселенных районах, и торговые центры», - сообщил он.
Ранее сообщалось, что 8 ноября утром были демонтированы все киоски в переходе, который ведет от выхода из метро "Минская" на Оболонский проспект.
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