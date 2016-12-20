В Киеве владельцы МАФов завалили мерию мусором (фото, видео)

Об этом сообщает в Facebook журналист Владислав Красинский.

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«Говорят, что их бизнес убивают, а на территории бывших торговых точек власть собирается построить жилые комплексы, в и так перенаселенных районах, и торговые центры», - сообщил он.

Ранее сообщалось, что 8 ноября утром были демонтированы все киоски в переходе, который ведет от выхода из метро "Минская" на Оболонский проспект.