В Киеве руководителя коммунального предприятия подозревают в растрате более 300 тысяч гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, чиновник, действуя в интересах третьих лиц, согласовал приобретение для нужд предприятия горюче-смазочных материалов по безосновательно завышенным ценам по сравнению с теми, что были определены заключенным договором.

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Такие действия должностного лица привели к незаконным расходам государственных средств в сумме более 300 тыс. грн.

В рамках уголовного производства служащий уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Соломенский райсуд избрал для директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" (ЗТМК) Владимира Сивака 56 дней содержания под стражей или как альтернатива - внесение денежного залога в размере почти 6 млн грн.