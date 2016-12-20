"Киевская перепичка" подорожала второй раз за год

Известный киевский фастфуд – сосиска в дрожжевом тесте, обжаренная во фритюре, подорожала на 20%. Об этом пишет ТheКiev.city. С понедельника пирожок стоит не 10, а 12 гривень.

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Журналисты отмечают, что несмотря на повышение стоимости, в киоске, где торгуют киевской перепичкой с 1981 года – на улице Богдана Хмельницкого, 2 по прежнему очередь.

Весной 2015 года "перепичка" стоила 8 гривень, осенью – 8,5 гривень, а весной 2016-го подорожала до 10 гривень.

Как известно, "киевская перепичка" – это первый украинский фастфуд, который сохранился еще с советских времен. Она считается одним из кулинарных брендов столицы наравне с киевским тортом и котлетой по-киевски.