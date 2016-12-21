В Киеве за два года в коммунальную собственность вернули 7 детсадов

Виталий Кличко отметил, что в этом году в столице построили и восстановили в целом 7 детсадов. А в следующем году планируется открыть не менее 10 дошкольных учреждений.

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА.

«Сейчас мы находимся в восстановленном детском саду на ул. Дегтяревской, помещение которого не использовалось по назначению с 1994-го года, поэтому оно требовало капитального ремонта», – отметил Виталий Кличко.

«Существующее двухэтажное здание мы реконструировали и надстроили третий этаж, увеличив мощность учреждения – теперь садик сможет принять более 170 маленьких киевлян. Накануне Новогодних и Рождественских праздников новый детсад – хороший подарок не только для детей, но и для всех киевлян. Уверен, что совместными усилиями мы продолжим изменять наш город», – рассказал мэр столицы, добавив, что из бюджета города на реконструкцию учреждения было выделено почти 50 миллионов гривен.

Читайте такжеНа подготовку к новому учебному году Киев выделил рекордную сумму – КГГА

Виталий Кличко подчеркнул, что в течение двух лет городу удалось вернуть в коммунальную собственность 7 детских садов более чем на 1 200 мест.

«Кроме того, только до начала учебного года районами столицы дополнительно создано в детских садах почти 1 300 мест для дошкольников. Сегодня это самый высокий показатель среди регионов страны», – подчеркнул городской голова.

Мэр Киева добавил, что сегодня в электронной очереди в детсады в столице находится более 11 тысяч детей.

«И мы делаем все для того, чтобы ее уменьшить, и чтобы за три-четыре года ее вообще не было. Мы хотим воплотить наши планы, и в следующем году открыть не менее 10 детских садов», – отметил Виталий Кличко.

Восстановленнный детский сад в Шевченковском районе, построенный по современным нормам и оборудован, в частности, удобными пандусами и большим лифтом, что позволяет учиться здесь детям с ограниченными возможностями. Также здесь установлена система охраны с 17-ю камерами наблюдения, которые размещены на территории садика.