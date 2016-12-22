Суд обязал Фонд госимущества провести экспертизу здания Гостинного двора

К тому времени рассмотрения дела по прерыванию договора аренды с "Укрреставрацией" приостановлено, говорится в сюжете ТСН.

Таким стало решение столичного апелляционного хозяйственного суда. Еще в 2014 году Киевсовет передал в государственную собственность только земельный участок. Здание же до сих пор в аренде – в запущенном состоянии, без всякой консервации строительства.

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Тем временем киевляне и архитекторы говорят, что здание уже давно аварийное кирпичные стены стоят годами без верхнего слоя, крыши нет, всюду подтеки и трещины.

"Никому не нужен этот Киев – нужно только место, где можно построить", - считают рядовые киевляне.

"И кирпич, и тот раствор, на котором построено это сооружение, мало того, что они плохого качества – они имеют минимальную прочность на морозостойкость. Там куча строительного мусора, который накапливает влагу, и всю эту влагу передают на стены. Мы имеем пустырь в центре города", - рассказал архитектор Георгий Духовничий.

Как сообщалось, летом 2014 года Киевский городской совет отменил землеотвод под реконструкцию Гостинного двора на Контрактовой площади.

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Напомним, прокуратура города Киева подала апелляцию в суд с требованием вернуть Гостинный двор на Подоле в собственность государства. Отмечается, что иск предъявили в связи с тем, что арендатор не выполнил своих обязательств по сохранению памятника, чем создал угрозу ее разрушения.

Гостинный двор был выведен из списка памятников архитектуры в 2011 году, а в 2012-м Киевсовет передал "Укрреставрации" в аренду на 5 лет земельный участок под Гостинным двором для проведения реконструкции.