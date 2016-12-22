На достройку Подольско-Воскресенского моста из госбюджета выделят 1 млрд 250 млн гривень - Кличко

Мэр Киева отметил, что Киевсовет принял бюджет столицы и существенно увеличил его – до более чем 38-ми млрд грн.

«Что важно: больше всего средств мы направим на отрасли образования и здравоохранения. Расходы на образовательные нужды составят более 10,5 млрд грн. На здравоохранение запланирована сумма – более 7,5 млрд грн. Увеличили финансирование и социальной защиты и сферы ЖКХ», – отметил Виталий Кличко.

Мэр также отметил, что в Госбюджете страны учтены потребности Киева. И поблагодарил депутатов Киевсовета, которые работали с депутатским корпусом Верховной Рады, чтобы в основном финансовом документе страны были учтены интересы киевлян.

«В частности, предусмотрено 1 миллиард 250 миллионов на такой важный объект как Подольско-Воскресенский мост. Это позволит нам укрепить и обезопасить его для того, чтобы начать работы по достройке моста. А планы относительно этого – решительные», – подчеркнул Киевский городской председатель.

Он напомнил, что немецкая сторона помогает Киеву привлечь инвесторов для достройки объекта. И потенциально они уже есть.

«Мы продолжаем переговоры и после финансовой и технической экспертиз состояния конструкции, надеюсь, приступим к активной фазе работ. На осуществление такой экспертизы, которая должна завершиться уже весной, немецкая сторона выделила 200 тысяч евро», – подчеркнул Виталий Кличко.

Киевский городской голова отметил, что Киев меняется, становится комфортнее и краше, и это во многом зависит от решений, которые принимаются в сессионном зале Киевсовета.

«Поэтому давайте не забывать, что люди нас уполномочили работать ради конкретных изменений и реальных дел на пользу нашей столицы. Я благодарю за вашу работу, за отстаивание интересов киевлян и надеюсь на дальнейшую эффективную работу», – обратился Виталий Кличко к депутатам Киевсовета.