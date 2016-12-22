Кличко подписал дорожную карту по зданию Театра на Подоле, в следующем году должны провести техническую экспертизу

В среду, 21 декабря, руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко сообщил, что мэрия города намерена до конца 2016 года сформировать дорожную карту по новому зданию Театра на Подоле, а до апреля 2017 обязуются провести техническую экспертизу для выявления возможных нарушений законодательства при реконструкции данного здания. Об этом он написал на персональной странице в Facebook.

"Новое здание театра дало нам толчок задуматься не только над архитектурой и охраной памятников… Сегодня мэр Киева Виталий Кличко подписал соответствующее поручение… Поэтому до конца декабря город будет формировать дорожную карту непосредственно по Театру на Подоле", - написал Бондаренко.

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Согласно информации, распространенной представителем мэрии, до середины января 2017 года будет организована рабочая группа, которая выработает механизм для публичного обсуждения вопросов в отношении градостроительного и памятникоохранного законодательства, планирования нового строительства в центре столицы, а также непосредственно судьбы Андреевского спуска.

"До апреля мы должны провести независимую техническую экспертизу относительно возможных нарушений градостроительного, памятникоохранного законодательства, авторских прав при реконструкции здания Театра на Подоле, а также всех необходимых экспертиз, которые будут определены рабочей группой", - отметил руководитель аппарата КГГА.

Участники рабочей группы должны будут до мая 2017 года сформировать рекомендации Архитектурно-градостроительному совету и главному архитектору города Киева относительно здания Театра на Подоле и предложения по урегулированию разногласий по поводу нового театра.

"До мая мы должны начать дискуссию о судьбе Андреевского спуска для обеспечения безопасности будущих конфликтных ситуаций, начать разработку стратегического документа в отношении будущего развития улицы Андреевский спуск", - сказал руководитель аппарата КГГА.