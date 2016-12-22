В Дарницком районе Киева откроют новый детсад

Об этом рассказала заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, как сообщается на официальном сайте КГГА.

«Один из самых весомых наших приоритетов – создание дополнительных мест в дошкольных учебных заведениях. Динамика очень хорошая – за два года мы существенно сократили очередь. Вчера был открыт новый детский сад почти на 200 мест, сегодня было принято решение и предусмотрены расходы на содержание еще одного нового садика в Дарницком районе на улице Вишняковской», – сообщила заместитель председателя КГГА.

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По ее словам, в ближайшее время уже более 260 детей сможет посещать дошкольное учебное заведение. На строительство заведения городскими властями было выделено почти 90 миллионов гривен.

"Детский сад имеет небольшой плавательный бассейн, спортивный и актовый залы, пищевой и медицинский блоки, помещения для работы логопеда и психолога. На территории сада расположены групповые площадки с теневыми навесами, площадки для занятий физкультурой, юных натуралистов, для изучения правил дорожного движения, чтобы дети могли приступить к учебе со всеми удобствами", - добавила Анна Старостенко.