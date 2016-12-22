В Дарницком районе Киева откроют новый детсад
22 декабря 2016 года на сессии Киевсовета депутаты проголосовали за присвоение номера 791 и предусмотрели средства на содержание нового дошкольного учебного заведения в Дарницком районе. Официально открытие садика запланировано на следующую неделю.
Об этом рассказала заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, как сообщается на официальном сайте КГГА.
«Один из самых весомых наших приоритетов – создание дополнительных мест в дошкольных учебных заведениях. Динамика очень хорошая – за два года мы существенно сократили очередь. Вчера был открыт новый детский сад почти на 200 мест, сегодня было принято решение и предусмотрены расходы на содержание еще одного нового садика в Дарницком районе на улице Вишняковской», – сообщила заместитель председателя КГГА.
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По ее словам, в ближайшее время уже более 260 детей сможет посещать дошкольное учебное заведение. На строительство заведения городскими властями было выделено почти 90 миллионов гривен.
"Детский сад имеет небольшой плавательный бассейн, спортивный и актовый залы, пищевой и медицинский блоки, помещения для работы логопеда и психолога. На территории сада расположены групповые площадки с теневыми навесами, площадки для занятий физкультурой, юных натуралистов, для изучения правил дорожного движения, чтобы дети могли приступить к учебе со всеми удобствами", - добавила Анна Старостенко.