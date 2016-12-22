Проспекту в Киеве оставили право называться в честь Ватутина: столичные депутаты отказали Шухевичу

За принятие соответствующего проекта решения проголосовал 41 депутат при минимально необходимом 61, передает LB.UA.

В начале заседания горсовета перед депутатами выступил депутат Верховной Рады от фракции Радикальной партии Юрий-Богдан Шухевич с просьбой поддержать переименование.

Проект решения единогласно поддержали фракции "Свобода" и "Самопомощь".

Проект решения о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича с 28 марта по 28 мая был выставлен на общественное обсуждение на сайте КГГА. "За" проголосовали 3165 человек, "против" - 2627.

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В июне комиссия по вопросам наименований КГГА рекомендовала Киевсовету переименовать проспект Ватутина в честь Шухевича.

Роман Шухевич - руководитель Организации украинских националистов с 1943 года и главнокомандующий Украинской повстанческой армией с января 1944 года до своей гибели в 1950 году.

Николай Ватутин - советский военачальник, убит в 1944 году, по одной из версий, боевым подразделением УПА.