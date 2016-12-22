Все столичные дома, даже те, где не создано ОСМД и ЖСК, смогут получить возмещение 70% стоимости ремонта

Таким образом город возместит 70% стоимости работ, которые способствуют снижению энергопотребления. За соответствующее решение 22 декабря 2016 года проголосовал 71 депутат Киевсовета во время очередного заседания. Документ утверждает Положение о софинансировании реконструкции, реставрации, проведения капитального ремонта, технического переоснащения общего имущества в многоквартирных домах города Киева.

«Сегодняшнее решение является революционным для столицы, поскольку все без исключения дома столицы могут получить гранты на проведение мероприятий по энергосбережению. В том числе это дома, где люди не создали ОСМД или ЖСК. То есть, собрав домовые собрания и решив на них, какие работы необходимо делать, люди получают компенсацию от города в размере 70% их стоимости. Остальные 30% собирают жильцы. В первую очередь идет речь о энергоэффективных мероприятиях, которые снижают стоимость коммунальных услуг и улучшают технические характеристики здания», – заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, представляя проект решения сессии.

По его словам, аналогичный механизм софинансирования уже два года действует для домов ОСМД и ЖСК.

«Уже 78 домов воспользовались этой возможностью и значительно сократили расходы на энергоносители. В некоторых домах стоимость коммунальных услуг снизилась вполовину за счет проведенных мероприятий. Речь идет об установлении или реконструкцию теплопункта, утепление фасадов, замену окон, дверей и освещения на энергосберегающее», – сказал заместитель председателя КГГА.

Положение распространяется на многоквартирные дома в городе Киеве, которые эксплуатируются более десяти лет, и предусматривает софинансирование. Заказчиком является городское коммунальное предприятие «Киевжилспецэксплуатация».

«Для того, чтобы подать заявку, инициативная группа дома (минимум три жильцы) готовят ее по соответствующей форме и подают КП «Киевжилспецэксплуатация». Предприятие в течение десяти дней после получения заявки составляет дефектный акт и определяет ожидаемую стоимость работ. После этого организуются сборы доме, где люди принимают решение о организационные и технические детали. Главное, что люди выбирают, что надо делать в доме, и контролируют процесс выполнения», – объяснил Петр Пантелеев.