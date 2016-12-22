В КГГА рассказали о преимуществах нового механизма начисления за отопление

Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщается на сайте КГГА.

Напомним, что речь идет о механизме начисления, предложенном столичными властями, и который был поддержан правительством и утвержденный соответствующим постановлением КМУ № 865 30 ноября 2016 года.

«Начисление по новой методике происходит на основании средневзвешенного потребления в домах со счетчиками. Таким образом, согласно утвержденной методике, стоимость отопления в зоне обслуживания ПАО «Киевэнерго» в домах без счетчиков за ноябрь составила около 20,75 грн за 1 м2, что меньше относительно тарифа на 37%», – отметил он.

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По словам заместителя председателя КГГА, теплоснабжающие организации – ПАО «Киевэнерго» и ООО «Еврореконструкция» – также осуществили перерасчет начислений за услугу отопления, полученную киевлянами в октябре текущего года.

Общая сумма за октябрь и ноябрь, которую сэкономили киевляне, дома которых находятся в зоне обслуживания «Киевэнерго», составила 121,7 млн грн, еще 22 млн грн – в зоне обслуживания «Еврореконструкции».

Петр Пантелеев напомнил, что ПАО «Киевэнерго» завершит доставку счетов за отопление и горячее водоснабжение до 24 декабря, поскольку постановление, которое определяет новую методику, вступило в силу 9 декабря и некоторое время понадобилось для осуществления расчета платежей.

Для удобства и оперативности оплаты, он посоветовал киевлянам воспользоваться электронными сервисами оплаты коммуналки, в частности на сайте Центра коммунального сервиса – http://cks.kiev.ua/instant-payments или на сайте исполнителей услуг.