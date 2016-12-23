Кличко уволил директора "Киевтранспарксервис" в связи "с утратой доверия"

Как сообщает пресс-служба КГГА, мэр передал акт по результатам проверки деятельности Шамрая в прокуратуру города Киева.

«Сегодня мы будем говорить про парковки. В прошлый раз мы договорились заслушать отчет о деятельности КП «Киевтранспарксервис». Мы осуществили проверку. Возьмем только одну сферу – ночная парковка. Сколько денег сегодня находится в тени? Ведь ночные парковки заполнены, а деньги в бюджет поступают мизерные», – отметил Кличко.

Мэр отметил, что в Киеве фактическое количество машиномест, обнаруженное на площадках, где паркуют авто ночью, – 57 250. И город должен получать от ночной парковки 6,5 грн с паркоместа. То есть, примерно, – 135,8 млн в год.

«На вас возлагали надежды, что вы сделаете парковочную сферу такой, которая эффективно работает. А «Киевтранспарксервис» – предприятие, которое вы возглавляли, – ничего не сделало! – обратился Киевский городской председатель к Шамраю. – Мы видим, сколько миллионов гривен находится в тени. Сколько город недополучает средств. Вы потеряли доверие. Много чего не было сделано. У меня нет ни желания, ни времени дальше ставить эксперименты и давать время, чтобы навести порядок в этой сфере. Я вас увольняю с этой должности в связи с утратой доверия!» – подчеркнул Кличко.

Мэр также отметил, что передает акт по результатам проверки деятельности директора коммунального предприятия «Киевтранспарксервис» Артема Шамрая в прокуратуру города Киева.

«Мы ждем реакции прокурора Киева по переданным материалам о нарушениях на данном предприятии», – отметил мэр Киева.

Он также отметил, что будет проведена комплексная проверка деятельности коммунального предприятия «Киевтранспарксервис» с отстранением от занимаемых должностей заместителей директора Ярослава Погрибняка, Святослава Мельника, Евгения Сагуйченка.

«Я выступаю с инициативой открыть дисциплинарное производство в отношении заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Ильи Сагайдака и директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевсовета (КГГА) Сергея Майзеля», – подчеркнул Кличко.

Мэр подчеркнул, что задача столичных властей – построить систему, которая бы исключала коррупционные схемы во всех сферах.

«И я рассчитываю на людей, которые честно и эффективно работают на своих должностях», – подчеркнул мэр Киева.