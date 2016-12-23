Киев парализовали 7-бальные пробки

В Киеве, согласно данным сервиса Яндекс, автомобильные пробки достигли красной отметки 7 баллов.

В частности, движение затруднено на центральных улицах столицы: Большой Васильковской, бульвару Тараса Шевченко, Богдана Хмельницкого. Также пробки на ул. Крещатик и Бассейной.

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Кроме того движение затруднено на ул. Ярославов Вал, Жилянская, Саксаганского.

Чуть дальше от центра на проспекте Победы и ул. Вячеслава Чорновола (от ул. Глебова до ул. Жилянской) авто остановились в пробке из-за ДТП.