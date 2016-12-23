Киев парализовали 7-бальные пробки
17:25, 23 декабря 2016Киев
616
Крупнейшие заторы в центре столицы.
Яндекс.Пробки
В Киеве, согласно данным сервиса Яндекс, автомобильные пробки достигли красной отметки 7 баллов.
В частности, движение затруднено на центральных улицах столицы: Большой Васильковской, бульвару Тараса Шевченко, Богдана Хмельницкого. Также пробки на ул. Крещатик и Бассейной.
Читайте такжеВ Киеве для водителей установили "умное" табло контроля скорости (фоторепортаж)
Кроме того движение затруднено на ул. Ярославов Вал, Жилянская, Саксаганского.
Чуть дальше от центра на проспекте Победы и ул. Вячеслава Чорновола (от ул. Глебова до ул. Жилянской) авто остановились в пробке из-за ДТП.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter