Крупнейшим операторам предложили построить сеть 3G в метрополитене Киева
18:34, 23 декабря 2016Киев
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Кабинет министров Украины предложил крупнейшим украинским мобильным операторам построить сеть третьего поколения (3G) в столичном метрополитене.
Кабмин предложил крупнейшим операторам построить сеть 3G в метрополитене Киева / Фото УНИАН
Предложение озвучил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
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«Я только что был в КПИ (Национальный технический университет "Киевский политехнический институт" - УНИАН), встречался со студентами университета, и они мне задали вопрос относительно возможности доступа к 3G в метрополитене… Этот вопрос надо решить» , - сказал премьер.
Он также предложил представителям компаний в четверг, 29 декабря, встретиться и обсудить возможности и сроки реализации проекта.
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