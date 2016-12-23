Крупнейшим операторам предложили построить сеть 3G в метрополитене Киева

Предложение озвучил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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«Я только что был в КПИ (Национальный технический университет "Киевский политехнический институт" - УНИАН), встречался со студентами университета, и они мне задали вопрос относительно возможности доступа к 3G в метрополитене… Этот вопрос надо решить» , - сказал премьер.

Он также предложил представителям компаний в четверг, 29 декабря, встретиться и обсудить возможности и сроки реализации проекта.