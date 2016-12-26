В Киеве до 9 января будет перекрыта Контрактовая площадь

Об этом сообщает пресс-служба Подольской РГА в Facebook.

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Ограничение связано с проведением новогодне-рождественской ярмарки.

Ранее сообщалось, что киевское метро будет работать дольше в Новогоднюю ночь и на Рождество.