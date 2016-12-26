В Киеве до 9 января будет перекрыта Контрактовая площадь

11:58, 26 декабря 2016
Киев
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С 23 декабря до 9 января Контрактовая площадь в Киеве будет перекрыта от Гостиного двора до улицы Петра Сагайдачного.

Площадь перекроют в связи с проведением ярмарки / podil.kievcity.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Подольской РГА в Facebook.

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Ограничение связано с проведением новогодне-рождественской ярмарки.

Ранее сообщалось, что киевское метро будет работать дольше в Новогоднюю ночь и на Рождество.

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Теги: #Киев#ярмарка#движение