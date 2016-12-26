Киевские власти собираются ходить по квартирам в поисках нелегальных жильцов

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Столичные власти собираются вместе с полицией искать по Киеву незарегистрированных орендаторов жилья. Об этом замглавы КГГА Петр Пантелеев рассказал в комментарии 44.ua.

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"Мы будем с полицией проводить паспортный контроль в домах и квартирах, чтобы понимать сколько людей легально проживают в квартирах, а сколько - незарегистрированы. Такой контроль планируем запустить весной 2017 года", - заявил Пантелеев.