Киевские власти собираются ходить по квартирам в поисках нелегальных жильцов
15:20, 26 декабря 2016Киев
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Весной следующего года в Киеве собираются начать паспортный контроль для обнаружения нелегальных квартиросъемщиков.
В Киеве собираются ходить по квартирам и искать незарегистрированных орендаторов / Marc Gregory via flickr.com
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Столичные власти собираются вместе с полицией искать по Киеву незарегистрированных орендаторов жилья. Об этом замглавы КГГА Петр Пантелеев рассказал в комментарии 44.ua.
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"Мы будем с полицией проводить паспортный контроль в домах и квартирах, чтобы понимать сколько людей легально проживают в квартирах, а сколько - незарегистрированы. Такой контроль планируем запустить весной 2017 года", - заявил Пантелеев.
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