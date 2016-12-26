В Киеве на Борщаговке полицейские обнаружили подпольное казино, изъяли три потайных сейфа (фото, видео)

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Так, правоохранители установили, что в заведении проводились незаконные азартные игры. Именно во время следственных действий задокументировали факт предоставления услуг в сфере игорного бизнеса.

"Во время следственных действий полицейские изъяли 54 единицы игорной техники, 3 платежных терминала, с помощью которых осуществлялось предоставление указанных услуг, денежные средства в сумме более 5000 гривен. Также правоохранители обнаружили в помещении три потайных сейфа, где сотрудники заведения хранили денежные средства, полученные от незаконной деятельности", - рассказал начальник Святошинского управления полиции Владимир Ткаченко.

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Отмечается, что в настоящее время устанавливается организатор незаконного бизнеса, который будет привлечен к уголовной ответственности.

Кроме того, проводится досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее в Одессе закрыли два игорных заведения, работающих под видом гослотереи.