В КГГА опровергли планы по поиску нелегальных арендаторов - будут сверять жителей в квартирах без счетчиков воды

Как говорится в переданном УНИАН пресс-службой Киевской городской госадминистрации разъяснении заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, проверки будут осуществляться в контексте потребления жителями горячей и холодной воды в квартирах, где отсутствуют приборы учета.

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«Речь идет о случаях злоупотреблений со стороны потребителей, когда количество зарегистрированных в квартире не соответствует количеству тех, кто фактически проживает. Для обеспечения справедливости расчетов за потребленные услуги будут проведены проверки квартир и, в результате выявленных нарушений, киевлянам будет предлагаться механизм расчета за фактически потребленную холодную и горячую воду», - разъясняют в КГГА.

Ранее один из информресурсов сообщил, что мэрия Киева проведет весной 2017 года проверку нелегальных квартиросъемщиков.

"Мы будем с полицией проводить паспортный контроль в домах и квартирах, чтобы понимать, сколько людей легально проживают в квартирах, а сколько – не зарегистрированы. Такой контроль планируем запустить весной 2017 года», - цитировало издание Пантелеева.