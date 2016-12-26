"Квартирную" инициативу КГГА о проверке зарегистрированных жильцов можно оспаривать - судья Верховного суда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом судья заявил на брифинге.

"Я об этом решении только впервые услышал. Поэтому рано говорить о его законности или незаконности. Очевидно, что оно может быть обжаловано в судебных институтах. Это могут делать те люди, по которым будет проверка паспортного режима, контроль расхода воды, энергоносителей. Но это будут отдельные судебные дела", - сказал Прокопенко.

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Кроме того, он не исключил, что дело о запрете в столице продажи алкоголя в ночное время может дойти и до палаты Верховного суда по админделам, если в этом деле будет выявлено неодинаковое применение правовых норм судами низшего уровня.

Как сообщалось, 26 декабря один из информресурсов распространил информацию, что мэрия Киева проведет весной 2017 года проверку нелегальных квартировинаймачів.

В КГГА объяснили, что власть Киева хочет начать проверки квартир без счетчиков воды для выяснения количества людей, которые реально там проживают.