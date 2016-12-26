В Киеве запустят четыре ночных маршрута общественного транспорта
В Киеве 30 декабря запустят четыре ночных маршрута общественного транспорта.
Об этом сообщает коммунальное предприятие «Киевпастранс».
Согласно сообщению, речь идет о трех троллейбусных маршрутах и одном автобусном.
В частности, троллейбус №91H будет курсировать по маршруту «Железнодорожный вокзал «Центральный» – ул. Милославская».
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Троллейбус №92H будет ездить от остановки «Железнодорожный вокзал «Южный» до проспекта Свободы.
Троллейбус №93H будет курсировать от станции метро «Площадь Льва Толстого» до улицы Чернобыльская.
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А автобус №137 будет перевозить пассажиров по маршруту «Железнодорожный вокзал «Центральный» – станция метро «Харьковская».
Троллейбусы и автобусы будут курсировать на постоянной основе с 23.00 до 6.00 утра. Стоимость проезда составит пока что 3 грн.
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«В течение 20 дней будет проводиться исследование пассажиропотока на троллейбусных маршрутах №№ 91Н, 92Н, 93Н и автобусном маршруте № 137. Окончательная экономически обоснованная цена будет установлена после полного мониторинга работы новых маршрутов в ночное время», - пояснили на предприятии.
Как сообщал УНИАН, электронная петиция о введении в Киеве ночных маршрутов общественного транспорта 20 ноября 2015 года набрала 10 тыс. 854 подписи при минимально необходимых 10 тыс.