В Киеве 1 января пройдет факельное шествие ко дню рождения Бандеры

Об этом сообщается на странице «Свободы» в Facebook.

Как отмечается, факельное шествие в честь Бандеры пройдет в день его рождения, 1 января.

Сбор участников шествия в 18:00 в парке Т. Шевченко возле памятника Кобзарю.

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Как сообщал УНИАН, в 2017 году исполняется 108 лет со дня рождения проводника Организации украинских националистов Степана Бандеры.

В 2017 году «Свободовцы» проведут уже 11-е факельное шествие по случаю очередной годовщины.

Обычно в Киеве шествие проходит по центральным улицам города и заканчивается торжествами на Майдане Незалежности.