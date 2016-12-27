В Киеве 1 января пройдет факельное шествие ко дню рождения Бандеры
11:55, 27 декабря 2016Киев
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1 января 2017 года в Киеве ВО "Свобода" планирует провести традиционное факельное шествие, приуроченное ко дню рождения Степана Бандеры.
Сбор участников пройдет в парке Тараса Шевченко / УНИАН
Об этом сообщается на странице «Свободы» в Facebook.
Как отмечается, факельное шествие в честь Бандеры пройдет в день его рождения, 1 января.
Сбор участников шествия в 18:00 в парке Т. Шевченко возле памятника Кобзарю.
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Как сообщал УНИАН, в 2017 году исполняется 108 лет со дня рождения проводника Организации украинских националистов Степана Бандеры.
В 2017 году «Свободовцы» проведут уже 11-е факельное шествие по случаю очередной годовщины.
Обычно в Киеве шествие проходит по центральным улицам города и заканчивается торжествами на Майдане Незалежности.
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