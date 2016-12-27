Столичная власть жалуется на нехватку спортивных арен

Об этом в эфире телеканала News One заявил Киевский городской голова Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

«Нужно признать, что у Киева есть проблемы со спортивными аренами. Дворец Спорта, который принадлежит не городу, а Министерству спорта, находится в ужасном состоянии. И когда встал вопрос об избрании арены для проведения «Евровидения-2017», оказалось, что в нашем городе нет крупных современных площадок для проведения спортивных, музыкальных или иных массовых мероприятий», - подчеркнул городской голова.

Читайте такжеКличко уволил директора "Киевтранспарксервис" в связи "с утратой доверия"

Виталий Кличко отметил, что столичная власть рассматривает вопрос достройки Ледового стадиона, а также строительства мультифункциональной арены.

«Мы также работаем над тем, чтобы Дворец Спорта был передан городу, и тогда мы сможем найти средства на его реконструкцию. У Киева должна быть возможность принимать международные соревнования в закрытых помещениях, поэтому нам нужен современный комплекс мирового уровня», - подчеркнул Виталий Кличко.