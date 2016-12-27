У столичной маршрутки во время движения по Московскому мосту отлетело колесо (фото)

Об этом сообщает Сегодня.

В коммунальной службе перевозок КГГА сообщили, что неприятная история произошла с маршруткой №151 (Ст. м. "Петровка" – ул. Николая Закревского). Маршрут обслуживает предприятие "Ярославль-авто".

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"Автобус "Богдан" двигался в сторону Петровки. По словам водителя, он налетел на глубокую яму в асфальте и от этого лопнул левый подшипник в задней части автобуса, а затем отлетело заднее колесо. Шофер сумел остановить автобус и высадил пассажиров.

Сколько их было в салоне в момент ЧП – неизвестно. Никто из людей не пострадал, шофер вернул всем деньги. На данный момент поломанный автобус "Богдан" отбуксировали в автопарк автопредприятия на ремонт.

Ранее на трассе перевернулась фура, которая везла мусор из Львова в Киев.