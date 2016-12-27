В Киеве к новогодним праздникам запустили "сказочный трамвайчик"

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранса".

Трамвайчик будет ждать гостей у выхода из станции метро "Контрактовая площадь" на остановке трамвая.

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В рамках программы детей и их родителей ждут викторины, мастер-классы, настольные игры, а также чтение вслух, разнообразие новых книг и другие развлечения. Участие в сказочном чтении смогут принять все юные читатели в возрасте от 3 до 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве запустят четыре ночных маршрута общественного транспорта.