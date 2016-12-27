В Киеве к новогодним праздникам запустили "сказочный трамвайчик"

16:10, 27 декабря 2016
Киев
194

На Подоле запускают "сказочный трамвайчик" для детей. Он будет курсировать 27, 28, 29 декабря и 3, 4 и 5 января с 11:00 до 13:00.

Детей и их родителей ждут викторины и мастер-классы / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранса".

Трамвайчик будет ждать гостей у выхода из станции метро "Контрактовая площадь" на остановке трамвая.

Читайте такжеВ Киеве до 9 января будет перекрыта Контрактовая площадь 

В рамках программы детей и их родителей ждут викторины, мастер-классы, настольные игры, а также чтение вслух, разнообразие новых книг и другие развлечения. Участие в сказочном чтении смогут принять все юные читатели в возрасте от 3 до 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве запустят четыре ночных маршрута общественного транспорта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Празднование Нового года 2017
Теги: #Киев#дети#трамвай