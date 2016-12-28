Конфликт вокруг столичного рынка "Харьковский" создан искусственно - адвокат

Об этом 27 декабря сообщил на своей странице в Facebook адвокат, представляющий интересы ООО «Козак» Александр Калюжный.

По словам адвоката, конфликтная ситуация, сложившаяся вокруг столичного рынка «Харьковский», создана искусственно, а любой спор должен решаться исключительно в правовом поле.

«По ситуации с рынком “Харьковский”. Все очень просто: участок земли, на котором расположен рынок, находится в долгосрочной аренде, и все права пользования принадлежат ООО “Козак”. На протяжении практически 15 лет на данном участке земли располагались радиорынок и рынок хозяйственных товаров. Хочу заметить, что предприятие имеет полный пакет документов, регламентирующих его деятельность. Все помещения, которые находятся на территории данного земельного участка, принадлежат на правах частной собственности ООО “Козак”. Предприятием было принято решение реконструировать данную территорию в целях дальнейшего развития бизнеса. Администрация рынка провела переговоры с предпринимателями, которые арендуют торговые места. Значительная часть людей подписала меморандум о сотрудничестве, исходя из которого часть предпринимателей перешли на новые торговые места на этом же рынке, а остальные переехали на близлежащие рынки Дарницкого района. Между предпринимателями и предприятием существуют договорные отношения, в которые никто, кроме сторон, не имеет права вмешиваться. Любые споры между сторонами должны решаться путем переговоров либо в судебном порядке», – написал адвокат.

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Кроме того, Александр Калюжный отметил, что непосредственный конфликт разгорелся после того, как в отношения между хозяевами рынка и предпринимателями вмешалась третья сторона в лице Свободного профсоюза предпринимателей Украины.

«Активная группа людей начала блокировать работу на участке рынка, который все время был пустырем и на котором располагалась парковка, и всячески мешать. Руководила этой группой Валентина Коробка, глава общественной организации “Свободный профсоюз предпринимателей Украины”. Она предложила предпринимателям помощь – представлять их интересы за "вознаграждение", которое она завуалировано называет "членскими взносами". В интернете есть видеоролик, снятый предпринимателями рынка “Харьковский”. На видео Коробка за 100 грн в месяц с каждого предпринимателя обещает защищать их интересы, хотя не говорит, каким образом и будет ли это законно. Предприниматели спрашивают ее, почему она собирает у людей деньги, если еще ничего не сделала. Люди выражают свое недоверие и называют ее аферисткой. Однако ей удалось убедить 7 человек (из общего количества на рынке более 300) провести собрание, избрать себе главу и заместителя. У Коробки никакой нотариальной доверенности на представление физических лиц – предпринимателей просто нет! Хотя она уверяет людей, что согласно устава ее организации может это делать беспрепятственно и на свое усмотрение. Между предприятием и предпринимателями исключительно договорные отношения, но никак не трудовые. Однако Коробка убеждает людей, что ее профсоюз будет защищать их трудовые права, т. е. право на труд, и что именно это право у них пытается забрать администрация рынка. Но на самом деле лишить СПДшника права на труд невозможно, потому как он может его реализовывать на свое усмотрение, выбирая для работы любое торговое место».

Анализируя действия этой организации и ее непосредственного руководителя, адвокат высказал предположение в их заинтересованности в данном конфликте, заявив: «В пятницу ни один МАФ на рынке, принадлежащий предпринимателям, не был снесен! Это легко доказать, достаточно найти в интернете фото и видео участка до так называемого массового сноса и после! Сразу понятно, что заявление Коробки о сносе МАФов и рынка очень выгодно смотрится в заголовках интернет-изданий. Тем не менее могу прямо сказать, что ни КГГА, ни “Киевпарксервис”, ни “Киевавтодор”, ни “Благоустройство” к этому участку земли точно отношения не имеют. Коробка, чтобы привлечь внимание людей, попиариться, кричит о каких-то коммунальных службах, хотя для таких обвинений попросту нет оснований. Весь конфликт на рынке “Харьковский” был спровоцирован небольшой группой предпринимателей и Коробкой В. из собственных корыстных побуждений».

Как известно, утром в пятницу 23 декабря в Дарницком районе столицы произошел конфликт на рынке «Харьковский», который перерос в открытое противостояние.