В Киеве открыли единственный в Украине современный центр социальной реабилитации детей-инвалидов

Об этом Кличко заявил во время открытия Центра на улице Елены Телиги, 37-Г, сообщает пресс-служба КГГА.

Мэр Киева отметил, что работы по реконструкции бывшего детсада начали еще в 2002 году. В 2008 году финансирование было остановлено, объект в эксплуатацию не ввели. В 2014 году столичная власть возобновила строительство.

«Мы взялись и довели строительство до завершения. Я очень рад, что около 70 детей ежедневно будут иметь возможность реабилитации в этом Центре. Такого уровня Центра в Украине не было. Это самый современный лучший Центр реабилитации для детей-инвалидов в стране. Это большая помощь и для родителей, и для детей. Поэтому мы с большим удовольствием сегодня его открываем», – отметил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что в Центре социальной реабилитации созданы все условия для всестороннего развития детей-инвалидов. Здесь будут проходить социальную реабилитацию дети от рождения до 18 лет, которые получили статус инвалида, дети с физическими и умственными недостатками.

Председатель Национальной Ассамблеи инвалидов Украины Валерий Сушкевич, который прибыл на открытие Центра и осмотрел его обустройство, отметил, что здесь созданы все условия для реабилитации детей-инвалидов. И подчеркнул, что будет добиваться, чтобы из бюджета также выделялись средства на финансирование Центра и дети из других регионов страны тоже имели возможность проходить в нем необходимую реабилитацию. Мэр поддержал такую инициативу.

Виталий Кличко также подчеркнул, что столичная власть прилагает усилия, чтобы создать безбарьерное пространство и сделать Киев комфортным для людей с ограниченными возможностями.

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«Мы сейчас закупаем трамваи с низким полом. Ставим условия, чтобы все здания, которые вводятся в эксплуатацию, были обустроены пандусами и всем необходимым для удобного передвижения людей с ограниченными возможностями. Мы вместе провожали нашу Паралимпийскую сборную в Рио и она показала один из лучших результатов в мире. Мы должны создавать условия для людей, которые, к сожалению, имеют ограниченные возможности. И мы над этим работаем», – подчеркнул Виталий Кличко.

Валерий Сушкевич подтвердил, что последние два года ведет системную работу с мэром Киева по всем направлениям, которые касаются доступности столицы Украины, обеспечения прав людей с инвалидностью.

«И сегодняшнее открытие столичного Центра реабилитации детей-инвалидов – это значимый факт. Мне приятно, что это была не просто демонстрация, а мы договорились о некоторых вопросах, которые требуют усовершенствования, относительно реабилитационной инфраструктуры столицы. Мне приятно, что в Киеве начинается системный подход к реабилитации: от малышей до старших детей. Столица должна стать образцом обеспечения прав людей с инвалидностью», – отметил Председатель Национальной Ассамблеи инвалидов Украины Валерий Сушкевич.

Также после посещения Центра мэр осмотрел спецавтомобили Citroen Jumper. 10 таких машин столичная власть передала Департаменту социальной политики. Это современные автомобили, оборудованные електрогідропідйомниками, системой кондиционирования, автономными обогревателями, удобными сиденьями, креплениями для инвалидных колясок, с общим количеством мест не менее 7. В услугах по перевозке специально оборудованным автотранспортом нуждаются инвалиды I, II групп и больные, которым проводятся процедуры за жизненными показателями (например, гемодиализ); инвалиды в составе маломобильных групп населения.

Социальный транспорт можно будет заказать по номерам, которые нанесены на автомобиле, или в центрах социальной помощи города.