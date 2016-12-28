Кличко и Луценко договорились о сотрудничестве в вопросе сноса незаконных МАФов в Киеве



Кличко отметил, что на сайте КГГА есть карта размещения законных МАФов, которые платят долевое участие и приносят средства в бюджет города. И подчеркнул, что более года назад были опубликованы также и списки незаконных киосков, которые подлежат демонтажу, а их владельцы получили предписания.

“Я рад, что мы сегодня договорились о взаимодействии между различными ветвями власти, чтобы прозрачно, законно и открыто убирать со столичных улиц незаконные постройки. Проблема МАФов очень острая. Наша задача - навести порядок и упорядочить торговлю. Так, например, 30 процентов торговых площадей на Крещатике, где можно вести законную торговлю, не сданы в аренду. Треть мест на коммунальных рынках - пустые. Конечно, проще захватить территорию и поставить незаконный МАФ, ничего не платя. Но ведь таким образом убивается легальный бизнес! - подчеркнул Кличко. - Мы презентовали карту законных МАФов, она в открытом доступе. Мы защищаем честный бизнес, который приносит средства в бюджет и работает законно. А незаконные МАФы мы будем убирать. Причина проблем с их демонтажем сегодня и тех конфликтов, которые возникают, - в том, что владельцы и арендаторы незаконных сооружений не реагируют на предписания о необходимости демонтировать МАФы, которые вне закона. Мы предупреждаем и предоставляем документы всем!” - подчеркнул Виталий Кличко.

Читайте такжеНочные бульдозеры недопустимы: Луценко поручил прокуратуре дать правовую оценку сносу МАФов в Киеве

Мэр также отметил, что в следующем году будет принят единый архитектурный тип МАФов.

Кличко рассказал, что 2 года назад в Киеве было около 20 тысяч МАФов. Сегодня их вдвое меньше. “6,5 тысяч МАФов работают на законных основаниях, платя налоги, долевое участие. Более 2 тысяч МАФов нужно будет перенести, а более 2 тысяч зданий не имеют никаких документов, захватили территорию, не платят никаких налогов. И их мы все равно уберем”, - отметил Киевский городской председатель.

В свою очередь генпрокурор отметил, что полностью поддерживает политику мэра по ликвидации незаконных МАФов.

Читайте такжеКонфликт вокруг столичного рынка "Харьковский" создан искусственно - адвокат

“Это выгодно всем – городу, киевлянам. Демонтаж должен происходить законными методами. События возле КПИ показали недостатки в этой работе, ведь все структуры сработали слаженно во время устранения незаконных временных сооружений. В первую очередь мои замечания к городской полиции, которая не обеспечила спокойную работу коммунальщиков по демонтажу. Второе замечание - к коммунальщикам, которые повредили торговые точки. Результат сегодняшнего совещания: все структуры – городская власть, ее коммунальные службы, киевская полиция, городская прокуратура должны сотрудничать, чтобы 2 тысячи незаконных МАФов в Киеве были убраны”, - отметил Юрий Луценко.

Как сообщал УНИАН, в Дарницком районе Киева на территории радиорынка, произошел конфликт во время сноса малых архитектурных форм, в результате чего пострадали шесть человек. По данным полиции города, конфликт возник между представителями рынка и общества, которое арендует землю. Арендатор нанял людей и привез строительную технику для установки забора. Зато предприниматели начали возводить баррикады.

Кроме того, позже активисты вместе с народными депутатами сообщили, что задержали группу лиц, которые могли быть причастны к столкновениям во время попытки сноса МАФов на рынке по улице Ревуцкого возле метро Харьковская.