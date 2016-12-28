В Киеве устроили новогодний праздник для около 400 детей с особыми потребностями

Второй год подряд его устраивают Киевская городская государственная администрация и Фонд Елены Пинчук «АНТИСПИД» при поддержке Компании «Кока-Кола Украина».

В сопровождении родителей дети, ограниченные в возможностях передвижения, посетили главную елку страны на Софийской площади Киева и сфотографировались со Св. Николаем. Впоследствии возле здания КГГА гостей встретил традиционный Новогодний караван Кока-Кола, а Санта-Клаус в сопровождении белого медведя и сказочных эльфов развлекали юных киевлян с особыми потребностями веселыми новогодними сценками. В Колонном зале КГГА для них прошли новогодние представления. По завершению все приглашенные получили вкусные праздничные подарки.

На событии, в частности, присутствовали директор Департамента культуры КГГА Диана Попова и исполнительный директор Фонда Елены Пинчук «АНТИСПИД» Ольга Руднева.

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«В Киеве мы делаем все, чтобы в области образования и культуры было пространство без ограничений для всех этих детей, чтобы они росли в толерантном окружении. Если мы все будем добрее к этим детям и толерантными, то мир будет лучше. Поэтому сегодня этот праздник именно для них.

В прошлом году, когда мы начали проект для деток с особыми потребностями и получили отзывы, то убедились, насколько важно бывать на таких торжественных мероприятиях для всех семей, которые постоянно живут с этим. Не менее ценен этот опыт и для нас, чтобы лучше понять, какие они, какие у них особые потребности, чтобы стать к ним более чуткими и внимательными. В этом году детей чуть больше, потому что все, кто побывал на новогоднем празднике в прошлом году, остались довольны и рассказали об этом другим», - сказала Диана Попова.

Следует отметить, что сегодня в столице около 1000 детей с особыми потребностями учатся в сети заведений образования, открыто около 200 инклюзивных и специализированных классов в школах и более полусотни групп в детских садах, обеспечивающих инклюзивное обучение, действуют две специализированные ДЮСШ.