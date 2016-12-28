Киев остановился в 8-бальных пробках (видео)

18:48, 28 декабря 2016
Киев
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Наибольшие пробки в центре города.

Яндекс.Пробки

В Киеве, согласно данным сервиса Яндекс, автомобильные пробки достигли красной отметки 8 баллов.

В частности, в центре города движение затруднено по бульвару Тараса Шевченко – там произошло два ДТП. Также автомобильные пробки по ул. Бассейной, Владимирской, Крещатик, Саксаганского и Большой Васильковской.

Кроме того в связи с ДТП пробки парализовали движение на проспекте Победы (от ул. Саксаганского до ул. Шолуденко).

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Теги: #Киев#пробки#автомобили