Киев остановился в 8-бальных пробках (видео)

В Киеве, согласно данным сервиса Яндекс, автомобильные пробки достигли красной отметки 8 баллов.

В частности, в центре города движение затруднено по бульвару Тараса Шевченко – там произошло два ДТП. Также автомобильные пробки по ул. Бассейной, Владимирской, Крещатик, Саксаганского и Большой Васильковской.

Кроме того в связи с ДТП пробки парализовали движение на проспекте Победы (от ул. Саксаганского до ул. Шолуденко).