Киев остановился в 8-бальных пробках (видео)
18:48, 28 декабря 2016Киев
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Наибольшие пробки в центре города.
Яндекс.Пробки
В Киеве, согласно данным сервиса Яндекс, автомобильные пробки достигли красной отметки 8 баллов.
В частности, в центре города движение затруднено по бульвару Тараса Шевченко – там произошло два ДТП. Также автомобильные пробки по ул. Бассейной, Владимирской, Крещатик, Саксаганского и Большой Васильковской.
Кроме того в связи с ДТП пробки парализовали движение на проспекте Победы (от ул. Саксаганского до ул. Шолуденко).
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