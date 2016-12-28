В Киеве открыли еще один Центр коммунального сервиса - КГГА

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время открытия Центра в Шевченковском районе.

«Люди должны тратить минимум времени, чтобы получать качественные услуги и все необходимые справки. Здесь не должно быть очередей. Такие центры должны работать в каждом районе Киева», – добавил Виталий Кличко.

Благодаря работе таких центров в столице создается единая система обслуживания, в том числе по вопросам тепло-, водо - и газоснабжения. Она дает возможность киевлянам получить консультацию, справку, заключить договор и оплатить услуги в едином центре, вместо того, чтобы стоять в очереди в кассах, в сервисных пунктах монополистов.

Читайте такжеВласти Киева призвали владельцев квартир в "домах Войцеховского" искать на зиму резервное жилье

В прошлом году такой центр был открыт в Святошинском районе и за год работы обработал более 300 тысяч обращений киевлян по различным вопросам.

По словам Виталия Кличко, уже в начале следующего года Центры будут работать во всех 10 районах столицы.

«Мы используем все технологии, чтобы предоставлять киевлянам современные и качественные услуги», – подчеркнул городской голова.

Он также добавил, что необходимо проводить активную информационную компанию, чтобы киевляне знали о работе этих Центров и пользовались их услугами.

«Наша задача не только открывать центры, но и предоставить киевлянам полный объем информации, чтобы они имели возможность пользоваться сервисом. И эти услуги должны быть доступными», – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр также добавил, что Центр коммунального сервиса должен стать площадкой коммуникации с людьми из актуальных проблем жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, киевляне должны иметь возможность узнавать о всех доступных для них программах и грантах не только в мэрии и районных администрациях, но и в ЦКС.