В Киеве открыли еще один Центр коммунального сервиса - КГГА
Киевляне должны иметь возможность решить все жилищно-коммунальные вопросы в едином месте и с комфортом. И способствовать этому должны Центры коммунального сервиса, работающие по принципу единого окна.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время открытия Центра в Шевченковском районе.
«Люди должны тратить минимум времени, чтобы получать качественные услуги и все необходимые справки. Здесь не должно быть очередей. Такие центры должны работать в каждом районе Киева», – добавил Виталий Кличко.
Благодаря работе таких центров в столице создается единая система обслуживания, в том числе по вопросам тепло-, водо - и газоснабжения. Она дает возможность киевлянам получить консультацию, справку, заключить договор и оплатить услуги в едином центре, вместо того, чтобы стоять в очереди в кассах, в сервисных пунктах монополистов.
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В прошлом году такой центр был открыт в Святошинском районе и за год работы обработал более 300 тысяч обращений киевлян по различным вопросам.
По словам Виталия Кличко, уже в начале следующего года Центры будут работать во всех 10 районах столицы.
«Мы используем все технологии, чтобы предоставлять киевлянам современные и качественные услуги», – подчеркнул городской голова.
Он также добавил, что необходимо проводить активную информационную компанию, чтобы киевляне знали о работе этих Центров и пользовались их услугами.
«Наша задача не только открывать центры, но и предоставить киевлянам полный объем информации, чтобы они имели возможность пользоваться сервисом. И эти услуги должны быть доступными», – подчеркнул Виталий Кличко.
Мэр также добавил, что Центр коммунального сервиса должен стать площадкой коммуникации с людьми из актуальных проблем жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, киевляне должны иметь возможность узнавать о всех доступных для них программах и грантах не только в мэрии и районных администрациях, но и в ЦКС.