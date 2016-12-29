Полиция Киева перешла на усиленный режим работы

Об этом сообщил начальник управления превентивной деятельности ГУ НП в г. Киеве Руслан Кузьменко, передает 112 Украина.

"С 28 по 30 декабря нами проводятся оперативно-тактические мероприятия по предупреждению и пресечению преступлений в Киеве, на улицах Киева, железнодорожных и автовокзалах, транспортных остановках, платформах. Задействовано около 1,5 тыс. личного состава. Из них 200 – военнослужащие Нацгвардии. Также в новогодние праздники дополнительно будет выведено 500 сотрудников личного состава полиции и Нацгвардии, которые в новогоднюю ночь будут дежурить возле нашей центральной елки и в районах Киева, где еще находятся 11 елок", - отметил он.

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При этом Кузьменко добавил, что за минувшие сутки правоохранители задержали около 37 человек, совершивших уголовные или административные правонарушения.

Как известно, в Киеве до 9 января будет перекрыта Контрактовая площадь.