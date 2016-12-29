Станцию метро "Петровка" в Киеве могут переименовать на "Почайну"
14:11, 29 декабря 2016Киев
611
В Киевском городском совете появилась идея переименовать станцию "Петровка" в "Почайну".
Киевлянам предложили обсудить возможность переименования / УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в Facebook.
Читайте такжеВ Киеве Московский проспект переименовали в Степана Бандеры
"Для метрополитена смена названий – не новость. За 56 лет работы уже переименовано 13 станций, причем одну дважды (Площадь Калинина – Площадь Октябрьской революции – Майдан Незалежности)", – прокомментировали инициативу в метрополитене.
Стоит отметить, что Почайна — легендарная, практически исчезнувшая река в Киеве, правый приток Днепра. Река наиболее известна как возможное место Крещения Руси князем Владимиром Святославичем в 988 году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter