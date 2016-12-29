В Киеве автомобильные пробки достигли 7 баллов

В Киеве сегодня, 29 декабря, согласно данным сервиса Яндекс, автомобильные пробки достигли 7-балльной отметки.

Традиционно самая сложная ситуация в центре столицы, где в пробках остановились автомобили на ул. Крещатик, Большая Васильковская (из-за ДТП), Бассейная, Шота Руставели, Шелковичная, Мечникова, Саксаганского бульварах Т. Шевченко и Леси Украины.

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Также движение затруднено на ул. Вячеслава Чорновола (от ул. Стадионной до ул. Глубочицкой), Мельникова. Также в связи с ДТП и ремонтными работами остановился проспект Валерия Лобановского.

На левом берегу Днепра пробки также парализовали просп. Юрия Гагарина и частично проспект Соборности, ул. Гната Хоткевича.