В Киеве погибли четверо детей во время пожара в доме

В Киеве сегодня в результате пожара в жилом доме на Русановских садах по ул. Садовая, 27 погибли четверо детей. Об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что вызов о пожаре к спасателям поступил в 12:23. Приехав на место происшествия и начав тушить пожар работники ГСЧС обнаружили тела 4 детей.

«Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тела трех мальчиков (2012, 2014 и 2014 годов рождения) и одной девочки, 2005 года рождения», - говорится в сообщении.

В столичной полиции отметили, что в доме, который загорелся, проживало молодые супруги.

«По предварительной информации, на то время внутри дома находилось пятеро детей из разных семей. Четверо погибли в пожаре, а еще одна 12-летняя девочка успела спастись. Взрослых хозяев дома не было, несовершеннолетние оставались без присмотра», - отметили в полиции.

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До прибытия спасателей медики оказали помощь 2-м взрослым, которые в дальнейшем отказались от госпитализации.

«В больницу госпитализировали 12-летнюю девочку с ожогами», - сообщили в ГСЧС.

Пожар локализован в 12 час. 51 мин. и ликвидирован в 14 час. 40 мин.

Следственным отделом Днепровского управления полиции, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, КП «Киевский метрополитен» закрывал станции «Черниговская» и «Лесная» за пожара на секонд-хенде. По данным ГСЧС, пожар охватил площадь около 2 тысяч квадратных метров. Впоследствии спасатели обнаружили там тело погибшей женщины.