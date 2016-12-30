В Киеве патрульные ночью устроили погоню за автомобилем со стрельбой (фото)
10:21, 30 декабря 2016Киев
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В столице минувшей ночью правоохранители со стрельбой гнались за автомобилем - в погоне участвовали шесть патрульных автомобилей.
Правоохранители выясняют подробности происшествия / facebook.com/pitbullkiev
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Инцидент произошел в Святошинском районе Киева в районе ул. Борщаговской. В ходе погони со стрельбой был задержан автомобиль Mazda.
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"В погоне принимали участие около 6 патрульных авто. Пришлось открыть огонь на поражение. Автомобиль с характерными для ДТП повреждениями", - говорится в сообщении.
Ранее в Ровенской области сотрудник сервисного центра МВД получил пулевые ранения, бросившись в погоню за преступниками.
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