В Киеве патрульные ночью устроили погоню за автомобилем со стрельбой (фото)

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Инцидент произошел в Святошинском районе Киева в районе ул. Борщаговской. В ходе погони со стрельбой был задержан автомобиль Mazda.

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"В погоне принимали участие около 6 патрульных авто. Пришлось открыть огонь на поражение. Автомобиль с характерными для ДТП повреждениями", - говорится в сообщении.

Ранее в Ровенской области сотрудник сервисного центра МВД получил пулевые ранения, бросившись в погоню за преступниками.