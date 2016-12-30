Троян назначил нового главу полиции Киевской области

В полиции Киевской области назначили нового руководителя, им стал Дмитрий Ценов.

Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, приказ о назначении Ценова объявил 29 декабря на расширенном межведомственном совещании временно исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян.

Он поздравил нового руководителя и отметил, что полиция Киевщины уже прошла часть реформ, а еще львиная доля ждет в следующем 2017 году. Основной задачей подразделений полиции остается профилактика преступности на улицах и раскрытие совершенных преступлений.

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Согласно информации на сайте Главного управления Нацполиции в Киевской области, полковник Ценов с июня 2016 года был в.и.о. начальника областной полиции.

Ранее он занимал должности начальника Киево-Святошинского районного отдела Главного управления МВД в Киевской области, заместителя начальника Главного управления МВД в Киевской области, заместителя начальника ГУ Нацполиции в Киевской области.