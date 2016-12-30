Цветы и влюбленные: световое шоу на фасаде Киевской оперы (фотогалерея, видео)
11:31, 30 декабря 2016Киев
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Здание Национального театра оперы и балета Киева начали художественно подсвечивать. Увидеть шоу на стенах театра можно до 19 января.
Об этом сообщает Сегодня.
По сюжету пятиминутного представления фасад здания сначала "замерзает", после чего появляется олень и разбивает лед копытом, затем на фасаде театра расцветают цветы и танцует влюбленная пара.
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Жители столицы смогут наблюдать цифровое шоу ежедневно в 18:30 и в 21:30.
Ранее сообщалось о световых инсталляциях в Лионе по случаю Фестиваля света.
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