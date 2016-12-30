Новогодний концерт возле главной елки страны: украинцев развлекут звезды эстрады и оркестр
Власти Киева приглашают киевлян и гостей столицы на новогодний праздничный концерт возле главной елки страны, который начнется на Софийской площади в 22:00 31 декабря и продлится до 02:30 1 января.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.
«Так, в новогоднюю ночь возле главной елки страны на Софийской площади выступят Государственный академический эстрадно-симфонический оркестр Украины, звезды украинской академической, эстрадной, джазовой, народной музыки. Кроме того, приедет шоу-группа «Prime», Квартет теноров от капеллы Ревуцкого, а также артисты: Лев Ременев, Влад Сытник, Даша Акулова, Оксана Яровая и скрипач Вячеслав Кондратьев. Своими выступлениями зажгут праздник группы «Электронмаш», «Могрһом», «ГуляйГород»», - говорится в сообщении.
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Также в КГГА обращают внимание, что в этом году город в целом подготовил 21 новогоднюю акцию. «Празднования охватят не только центр, но и левый берег и более отдаленные районы города», - отмечается в сообщении.
Кроме того, в КГГА напомнили, что для удобства киевлян и гостей города столичное метро и другой общественный городской транспорт будет работать в новогоднюю ночь на 3 часа дольше.