Новогодний концерт возле главной елки страны: украинцев развлекут звезды эстрады и оркестр

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

«Так, в новогоднюю ночь возле главной елки страны на Софийской площади выступят Государственный академический эстрадно-симфонический оркестр Украины, звезды украинской академической, эстрадной, джазовой, народной музыки. Кроме того, приедет шоу-группа «Prime», Квартет теноров от капеллы Ревуцкого, а также артисты: Лев Ременев, Влад Сытник, Даша Акулова, Оксана Яровая и скрипач Вячеслав Кондратьев. Своими выступлениями зажгут праздник группы «Электронмаш», «Могрһом», «ГуляйГород»», - говорится в сообщении.

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Также в КГГА обращают внимание, что в этом году город в целом подготовил 21 новогоднюю акцию. «Празднования охватят не только центр, но и левый берег и более отдаленные районы города», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в КГГА напомнили, что для удобства киевлян и гостей города столичное метро и другой общественный городской транспорт будет работать в новогоднюю ночь на 3 часа дольше.