У полиции нет информации о возможных терактах в Киеве в новогоднюю ночь

Об этом заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Киева Руслан Кузьменко сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

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"Информации о возможных терактах или других действиях в городе Киеву у нас пока нет. Полиция Киева полностью готова к несению службы. Все находится под нашим контролем", - сказал Кузьменко.

Ранее стало известно, что к обеспечению общественной безопасности во время проведения новогодних массовых мероприятий в стране будет привлечено около 10 тысяч сотрудников Национальной полиции Украины и тысяча военнослужащих Национальной гвардии Украины.

В Украине в новогоднюю ночь запланировано немало массовых мероприятий с участием почти 750 тысяч граждан.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в новогоднюю ночь будут дежурить около тысячи правоохранителей, а для обеспечения порядка возле центральной елки и еще 10 елок в районах города дополнительно привлекут 500 человек личного состава как Нацполиции, так и Нацгвардии.