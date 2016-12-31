У полиции нет информации о возможных терактах в Киеве в новогоднюю ночь
В Национальной полиции нет информации о возможных терактах в Киеве в новогоднюю ночь.
Об этом заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Киева Руслан Кузьменко сообщил в эфире телеканала "112 Украина".
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"Информации о возможных терактах или других действиях в городе Киеву у нас пока нет. Полиция Киева полностью готова к несению службы. Все находится под нашим контролем", - сказал Кузьменко.
Ранее стало известно, что к обеспечению общественной безопасности во время проведения новогодних массовых мероприятий в стране будет привлечено около 10 тысяч сотрудников Национальной полиции Украины и тысяча военнослужащих Национальной гвардии Украины.
В Украине в новогоднюю ночь запланировано немало массовых мероприятий с участием почти 750 тысяч граждан.
Как сообщал УНИАН, в Киеве в новогоднюю ночь будут дежурить около тысячи правоохранителей, а для обеспечения порядка возле центральной елки и еще 10 елок в районах города дополнительно привлекут 500 человек личного состава как Нацполиции, так и Нацгвардии.