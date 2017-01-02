В Киеве попрощались с бойцом с позывным "Казак", которого убили боевики

14:22, 02 января 2017
Киев
4793

Бойца похоронили на Военном Лукьяновском кладбище.

Бойца убили боевики возле Крутой Балки / facebook.com/bodnar.pro

В Киеве сегодня прошла церемония прощания с бойцом 12 ОМПБ Леонидом Проводенком с позывным "Казак", который погиб 28 декабря. Церемония была анонсирована 72 Гвардейской ОМБР в Facebook.

Читайте такжеБой возле Крутой Балки: журналист рассказал подробности гибели украинского бойца с позывным "Козак" (фото)

В Киеве попрощались с бойцом с позывным

Сообщается, что «Козак» погиб от вражеской пули во время боя возле Крутой Балки.

Бойца похоронили на Военном Лукьяновском кладбище.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #АТО#Козак