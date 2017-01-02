В Киеве попрощались с бойцом с позывным "Казак", которого убили боевики

В Киеве сегодня прошла церемония прощания с бойцом 12 ОМПБ Леонидом Проводенком с позывным "Казак", который погиб 28 декабря. Церемония была анонсирована 72 Гвардейской ОМБР в Facebook.

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Сообщается, что «Козак» погиб от вражеской пули во время боя возле Крутой Балки.

Бойца похоронили на Военном Лукьяновском кладбище.