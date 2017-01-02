В Киеве попрощались с бойцом с позывным "Казак", которого убили боевики
14:22, 02 января 2017Киев
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Бойца похоронили на Военном Лукьяновском кладбище.
Бойца убили боевики возле Крутой Балки / facebook.com/bodnar.pro
В Киеве сегодня прошла церемония прощания с бойцом 12 ОМПБ Леонидом Проводенком с позывным "Казак", который погиб 28 декабря. Церемония была анонсирована 72 Гвардейской ОМБР в Facebook.
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В Киеве попрощались с бойцом с позывным "Казак", которого убили боевики / УНИАН
Сообщается, что «Козак» погиб от вражеской пули во время боя возле Крутой Балки.
Бойца похоронили на Военном Лукьяновском кладбище.
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