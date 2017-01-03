Киевские власти планируют построить канатную дорогу и мост между Аркой Дружбы народов и Владимирской горкой

«Мы планируем начать строительство пешеходного моста, который соединит Арку Дружбы народов с Владимирской горкой. Это даст возможность сделать новый туристический маршрут, - отметил Виталий Кличко. - Мы также общаемся с инвесторами, чтобы начать строительство канатной дороги, - с правого к левому берегу, до Труханова острова, и в будущем будет завязана на Гидропарк. Это тоже даст толчок для туристической привлекательности города», - заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne.

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Киевский городской голова отметил, что столичная власть развивает туристический потенциал Киева. И в рамках подготовки к «Евровидению» большое внимание уделяет именно развитию туристической инфраструктуры.

«Моя задача как мэра-сделать все, чтобы «Евровидение» прошло на очень высоком уровне. Музыку любят все, так что внимание всего мира будет приковано к Киеву. Поэтому «Евровидение» - это возможность презентовать наш город. И мы должны ею воспользоваться. Мы инвестируем миллиарды гривен для развития инфраструктуры. «Евровидение» продлится несколько недель, а инфраструктура, в которую мы инвестируем средства, останется нам навсегда», - подчеркнул Виталий Кличко.