В Киеве из-за предстоящих морозов развернули более 50 пунктов обогрева

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киеве.

Отмечается, что развертывание сети пунктов обогрева проводится по решению постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации в связи с ожидаемым резким похолоданием.

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Так, по 4 пункта обогрева будут функционировать в Печерском, Голосеевском и Дарницком районах; по 7 - в Деснянском и Подольском; 11 - в Днепровском и 3 - в Оболонском; 8 - в Святошинском и 2 - в Шевченковском районе. Также будут работать 6 мобильных пунктов горячего питания.

В пунктах обогрева посетители могут не только согреться, но и получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чая, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украину на Рождество придут 20-градусные морозы. В частности, по прогнозам Укргидрометцентра, 6-7 января ночью 13-19°, местами до 20-26° мороза, днем до 11-17° мороза. 8-9 января холодная погода в Украине сохранится.