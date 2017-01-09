В Киеве открылась экспозиция картин, написанных шариковыми ручками

03:34, 09 января 2017
Киев
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В Киеве открылась экспозиция, все почти шесть сотен картин которой нарисованы шариковыми ручками.

скриншот видео

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

Портреты, пейзажи и абстракции - в пасте. Организаторы говорят, хотели приблизить искусство к зрителю.

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А заодно выяснилось, что в Украине есть художники, которые просто не в состоянии позволить себе краски, кисти и холсты.

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