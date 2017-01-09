Кличко приказал коммунальщикам Киева за ночь очистить город от снега (видео)

По итогам инспекции он утром 9 января провел совещание с главами районов, руководством "Киевавтодора", "Киевпастранса", "Киевтранспарксервиса" и районных ДЭУ. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Кроме того, мэр Киева опубликовал видео ночной инспекции на своей странице в Facebook.

Отмечается, что главным вопросом сегодняшнего совещания являлась эффективность снегоуборочных работ в столице.

"Я ночью проверял, как у нас происходит уборка снега со столичных улиц. Коммунальщики работают. Но поскольку я выехал на проверку без предупреждения, увидел и проблемы, которые есть в работе", - отметил Кличко.

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Таже мэр призвал коммунальщиков усилить меры по очистке дорог: до вторника, когда начнется полноценная рабочая неделя, улицы, магистрали, тротуары столицы должны быть очищены от снега.

"Во вторник Киев должен вернуться к привычной жизни. Это - задача для каждого из вас", - обратился к руководителям коммунальных служб мэр столицы.