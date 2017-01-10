Беларусы помогут Киеву топить снег с помощью специальных камер

Об этом говорится в официальном письме коммунальной корпорации "Киевавтодор" на запрос депутата Киевсовета Александр Пабата, опубликованном на его странице в Facebook.

На данный момент убранный с улиц Киева снег вывозится на 32 пустыря - места временного накопления снега на период 2016-2017.

Киевские коммунальщики с помощью минских специалистов планируют создать снегоплавильные камеры, где за счет температуры сточных вод (16 – 18 градусов) снег будет плавиться, что, как предполагает коммунальная корпорация, сократит негативное воздействие на окружающую среду.

«С целью улучшения экологической ситуации в столице и осуществления оперативного вывоза снега с улиц и дорог на данный момент обрабатывается вопрос касательно обустройства стационарного снегоплавильного пункта (комплекса)», - сообщается в письме.

«Принцип действия такого пункта основан на том, что тепло сточных вод (средняя температура стоков даже зимой +16...+18 градусов) позволяет растапливать снег, который попадает в снегоплавильные камеры. Талая вода, что образуется, по коллекторам попадает на канализационные очистительные сооружения, где проходит полный цикл очищения. Таким образом, утилизация снега на стационарных снегоплавильных пунктах позволяет существенно уменьшить негативное влияние на окружающую среду», - утверждают коммунальщики.