Киев остановился в 8-балльных пробках (карта)

19:58, 10 января 2017
Киев
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Вечером во вторник пробки образовались на большинстве основных дорог столицы.

Пробки в Киеве / Скриншот

Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, заторы в Киеве достигли 8 баллов.

Так, из-за ДТП на ул. Бассейной и Бессарабской пл.в центре Киева наблюдаются заторы.

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Парализовано также движение на Гаванском мосту в направлении ул. Набережно-Крещатицкой.

Из-за ДТП на Владимирском спуске и ул. Сагайдачного скорость движения автомобилей составляет 5 км/час.

Скорость движения на ул. Большая Житомирская и Михайловская в сторону Крещатика составляет 3 км/час.

Затруднено движения также на ул. Ярославов Вал и ул. Прорезная. В то же время пробки наблюдаются на ул. Саксаганского.

На ул. Нижний Вал также образовалась пробка.

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Теги: #Киев#пробки