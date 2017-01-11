В Киеве в салоне трамвая произошел пожар

В Киеве произошел пожар в салоне одного из трамваев города. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в г. Киеве.

Отмечается, что инцидент произошел 10 января вечером, когда электротранспорт двигался по ул. Попудренко. Спасатели сообщают, что причиной пожара стало возгорание проводки.

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«10 января в 19:18 в оперативно-координационный центр ГУ ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что во время движения трамвая по ул. Попудренко, 2-б, в салоне произошел пожар. На место происшествия сразу прибыло отделение 19-й Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели установили, что произошло возгорание электропроводки. Уже в 19:43 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2016 года КП «Киевский метрополитен» закрывал станции «Черниговская» и «Лесная» из-за пожара на секонд-хенде. По данным ГСЧС, пожар охватил площадь около 2 тысяч квадратных метров. Впоследствии спасатели обнаружили там тело погибшей женщины.