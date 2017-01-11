В Киеве за уборкой снега можно наблюдать онлайн

Об этом сообщается на сайте «Киевпастранса».

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«Теперь вы можете наблюдать за снегоуборочной техникой в режиме онлайн, нажав на специальную кнопку («Уборка снега» - УНИАН) на официальном сайте КП «Киевпастранс». Вы перейдете по ссылке на сайт www.clean-city.kiev.ua, на котором отображается передвижение снегоуборочной техники КК «Киевавтодор» по улицам столицы в режиме реального времени», - говорится в сообщении.

На карте, которая открывается, указано количество «активной» и «неактивной» техники, а также ее тип.