В новой квитанции КП "ГИВЦ" киевляне пока могут оплатить лишь половину из перечня услуг: оплата для киевлян продлен до 25 января

Это ознакомительный вариант квитанций, который содержит перечень всех жилищно-коммунальных услуг в одном документе: содержание придомовых территорий, водоснабжение и водоотведение холодной воды, водоснабжение и водоотведение горячей воды, газо - и электроснабжение. Об этом сообщили в КП «ГИВЦ».

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«Городская власть обращает внимание киевлян, что в указанных платежках для уплаты доступна пока только часть услуг: содержание домов и дворов, а также услуги «Киевводоканала». Подчеркиваю, что услуги «Киевэнерго» и «Киевгаза» следует оплачивать по отдельным счетам, которые поступят от этих исполнителей услуг. Никаких сбоев в работе платежных систем города Киеве нет. Сейчас продолжается работа над созданием нового формата платежки – единой квитанции, более удобной и понятной для жителей. Квитанции, которые получили киевляне в январе – ознакомительный вариант. Чтобы не возникло путаницы, мы проведем детальные разъяснения и разместим объявления на домах. А кроме того, проведем служебную проверку в КП «ГИВЦ», чтобы выяснить, кто виноват в этом фальстарте. Ведь, хоть разработка формата единой квитанции началась на многочисленные просьбы жителей, перед тем, как рассылать незнакомый для киевлян формат платежек, надо было провести соответствующую информационную кампанию и предупредить киевлян», – сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Также он обратил внимание на возможность оплатить коммуналку картой в 34 сервисных точках Центра коммунального сервиса и на официальных сайтах КП «ГИВЦ». Владельцы «Карточки Киевлянина» и «Моя Карта» Ощадбанка могут оплатить коммуналку без комиссии.

«Сегодня в едином информационном и расчетном поле с КП «ГИВЦ» уже начали работу коммунальные Жэки, часть ОСМД и ЖСК, а также исполнитель услуги холодного водоснабжения и водоотведения, а также водоотведение горячей воды ПАО «Киевводоканал». Соответствующая работа с ПАО «Киевэнерго» и ГП «Киевгазэнерджи» продолжается, что позволит в дальнейшем обеспечить начисление и оплату жилищно-коммунальных услуг по единому документу. Однако сейчас единая квитанция – это ознакомительный документ. По единой квитанции можно оплачивать содержание придомовых территорий, водоснабжение и водоотведение холодной воды, водоотведение горячей воды», – пояснил директор КП «ГИВЦ» Виталий Козубский.

Возврат до единого платежного документа обеспечит удобство и оперативность при оплате коммунальных и жилищных услуг. Эта инициатива прорабатывается в ответ на многочисленные обращения и жалобы киевлян, которые касались неудобств в работе с несколькими квитанциями, которые приходили в разные дни месяца и в разных форматах.