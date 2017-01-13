В Киеве появится экспериментальная роторная парковка (видео)

В феврале в центре Киева установят первую роторную парковку из Польши. Об этом сообщает портал Architecture.Building.Construction.

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Роторная парковка представляет собой металлическую конструкцию высотой 10–15 м с вертикально вращающимися площадками для авто. Ее возведение требует 5 дней. Конструкция занимает около 30 кв. м и вмещает до восьми машин. А управляют ею сами водители.

"Она нам досталась бесплатно. Поляки решили показать, как она работает. Опытный образец будет временно установлен на одной из локаций города, для того чтобы киевляне разобрались, как эта технология работает", — рассказал советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

В ближайшее время столичные власти намерены объявить тендер на закупку пяти роторных парковок. Точную стоимость пока не называют, но говорят, что особо отличаться от обустройства привычных стоянок она не будет. Чиновники считают, что такие меры должны разгрузить столичные улицы.

В свою очередь эксперты предупреждают, что из-за технических особенностей роторных двигателей такие парковки используются преимущественно в теплых странах. "Предугадать, как конструкция поведет себя в условиях наших зим или при сильной влажности, практически невозможно", — считает экс-замминистра транспорта Александр Кава.